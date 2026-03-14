به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در جریان بازدید از شعب مختلف دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خرمآباد، ضمن بررسی روند رسیدگی به پروندهها و وضعیت خدمترسانی به مردم، بر ضرورت حفظ هوشیاری، انسجام و حضور میدانی کارکنان دستگاه قضایی تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور در پی جنگ تمامعیار رسانهای و نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، اظهار کرد: امروز دستگاه قضایی همانند همیشه باید پیشگام در جبهه خدمت، قانونمداری و دفاع از امنیت و آرامش مردم باشد. دشمن میکوشد با ایجاد رعب و جنگ روانی، نظام اسلامی را از درون تضعیف کند، اما ما باایمان، انضباط اداری و تعهد انقلابی در مسیر انجاموظیفه قدم برمیداریم.
دادستان مرکز لرستان ادامه داد: علیرغم حملات هوایی به استان و برخی زیرساختها، هیچگونه خللی در فعالیتهای قضایی وارد نشده و تمامی دادیاران، بازپرسان و کارکنان اداری با روحیهای جهادی در سطح دادسرا حاضر و آماده خدمت هستند.
حسنوند ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان دادسراهای استان، گفت: دقت، سرعت و عدالت در رسیدگی به پروندهها در این شرایط اهمیت مضاعف دارد و مردم باید اطمینان داشته باشند که نظام قضایی بااقتدار و همبستگی کامل در مسیر تحقق عدالت و حفظ امنیت پایدار قدم برمیدارد.
وی بر استمرار حضور میدانی کارکنان تأکید کرد و خواستار تقویت همدلی و روحیه جهادی در مواجهه با تهدیدات دشمنان شد.
