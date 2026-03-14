۳۱۳ تن گوشت مرغ در بازار لرستان عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: بهمنظور تأمین نیاز بازار، تنظیم عرضه و پاسخگویی به تقاضای داخل استان و باتوجهبه ایام پایانی سال، امروز شنبه با کشتار تعداد ۱۷۹ هزار و ۵۱۹ قطعه مرغ گوشتی پایان دوره، ۳۱۳ تن گوشت مرغ گرم در لرستان تولید و توزیع شد.
وی با بیان اینکه به طور معمول نیاز بازار استان به تولید و توزیع گوشت مرغ ۲۰۰ تن در روز است، بهمنظور تأمین گوشت مرغ گرم و جلوگیری از هرگونه کمبود و ایجاد تعادل در بازار مصرف در ایام پایانی سال، امروز میزان ۳۱۳ تن گوشت مرغ گرم در سطح استان توزیع شد.
رئیس جهاد کشاورزی لرستان، افزود: این اقدام در راستای سیاستهای دولت برای حمایت از مصرفکنندگان صورتگرفته و خانواده بزرگ جهاد کشاورزی همچنان بر تلاش خود برای تأمین پایدار بازار گوشت مرغ در لرستان تأکید دارد.
نظر شما