اعضای یک تیم تروریستی در خوزستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات خوزستان موفق شدند اعضای یک تیم تروریستی سه‌نفره وابسته به دشمن آمریکایی ـ صهیونی را شناسایی و دستگیر کنند.

این تیم تروریستی که با هدایت عناصر مزدور خارج از کشور فعالیت می‌کرد، در روزهای اخیر با حمله مسلحانه به حافظان امنیت و همچنین هدف قرار دادن چند مکان دولتی و عمومی از جمله استانداری خوزستان، موجب ایجاد ناامنی، رعب و وحشت در سطح شهر شده بود.

در جریان عملیات اطلاعاتی و امنیتی برای دستگیری این عناصر، دو قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه مقداری مهمات از آنان کشف و ضبط شد.

پیش از این نیز اداره‌کل اطلاعات خوزستان از انهدام یک هسته تروریستی دیگر در استان خبر داده بود که طی آن سرکرده و پنج عضو یک گروه تروریستی مرتبط با دشمنان خارجی شناسایی و دستگیر شدند.