۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

شناسایی و بازداشت ۱۸ نفر از مزدوران داخلی ستاد رسانه‌ای اسرائیل

۱۸ نفر از مزدوران شبکه اینترنشنال که اقدام به ارسال تصاویر محل بمباران دشمن و موقعیت حضور نیروهای اورژانس، امداد و نجات و ایست و بازرسی به دشمن می‌کردند، بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات، ۱۸ نفر از مزدوران شبکه تروریستی اینترنشنال (ستاد رسانه‌ای اسرائیل) که اقدام به ارسال تصاویر محل بمباران های دشمن صهیونیستی-آمریکایی و موقعیت حضور نیروهای اورژانس، امداد و نجات، ایست و بازرسی و... به دشمن می‌کردند، بازداشت و ۲۱ نفر دیگر مشمول برخورد قضایی مقتضی شدند. این روند با اقتدار استمرار دارد.

وزارت اطلاعات هشدار می‌دهد برابر ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی و قانون تشدید مبارزه با رژیم صهیونیستی با افرادی که در شرایط جنگی به عنوان ستون پنجم دشمن عمل نمایند، با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

کد خبر 6775572

    • IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      باید این بی اصل و نسب های پست رو به ملت معرفی کنید
    • اذرگون IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      اینا انسانهای پست فطر ت هستند که هم وطنانشان و افراد بی گناه رو به کشتن میدهند ،خیلی پستند

