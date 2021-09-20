تیم تروریستی در آذربایجان غربی متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه‌ای که توسط اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی صادر شده، آمده است: با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) تعالی فرجه الشریف در آذربایجان غربی یک تیم تروریستی ضدانقلاب شناسایی و در مسیر پیرانشهر به نقده مورد متلاشی شد.

در این عملیات دو تن از عناصر گروهک ضدانقلاب در درگیری با سربازان گمنام امام زمان (عج) الله تعالی فرجه الشریف به هلاکت رسیده و تعدادی از این عناصر نیز دستگیر شدند.

از جمله اقدامات این تیم تروریستی، برنامه ریزی جهت انجام ترورهای زنجیره‌ای و ترور برخی از نیروهای نظامی و انتظامی در منطقه، اخاذی از افراد سرمایه دار منطقه به نفع گروهک‌های ضدانقلاب و همچنین تهدید و ضرب و شتم برخی از اهالی و افراد سرشناس منطقه می‌باشد.

از این تیم تروریستی مقادیری سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شد.