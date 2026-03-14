حجت الاسلام فرحمند: شناخت «فرعون زمانه» راه هدایت انسان ها است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام سعید فرحمند شامگاه شنبه در مراسم اقامه عزای سید الشهدای انقلاب امام خامنه ای (قدس سره) در مسجد جامع آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه انسانیت را باید به دست آورد، اظهارکرد:تمسک به هدایت‌های قرآنی و پایداری مؤمنان در برابر قدرت‌های کاذب، لازم است.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه کتاب قرآن بسیار واضح است و نیاز به فهم دقیق نیست، افزود: پیامبران در همه زمان‌ها و برهه‌ها آمدند و در همه زمان‌ها یک پیام داشتند و آن هم اینکه بگویید:خدا یکی است.

وی با اشاره به اینکه طاغوت همیشه طاغوت است، فرعون همیشه فرعون هست و این همیشه تکرار می‌شود، تصریح کرد:حرف آدم همین بود، حرف پیامبر هم همین بود و حرف ادامه دهندگان راه پیامبران نیز همین هستند.

حجت‌الاسلام فرحمند با تاکید به شناخت فرعون زمانه گفت:فرعون زمانه را پیدا کن؛ چه کسی در این زمان می‌گوید من برترینم؟! در حالی که قدرت برتر خدا است.

وی با اشاره به انحراف دعوت بنی‌عباس که اگر کسی شما را به خدا دعوت می‌کند، باید حمایتش کنیم اظهار کرد: بنی‌عباس حرف از امام می‌زد اما دعوت به خود می‌کرد، نه خدا. حرف از خدا و ائمه زدن راحت است.

کارشناس مذهبی معیار اصلی را «قرآن» دانست و افزود:خدا می‌فرماید مؤمنان نباید بترسند مهم این است که بدانیم بدانیم کجا هستیم.

وی با اشاره به دیدگاه نظامیان مبنی بر لزوم رها نکردن خیابان‌ها، گفت:مردم هرگز خسته نمی‌شوند. مردم سر مرز رفتن و جنگیدن از توانشان برنمی‌آید، اما در خیابان با قدرت و انسجام بیشتر حاضر می شوند چرا که از راه رفتن مؤمن خسته نمی‌شوند.

حجت‌الاسلام فرحمند با دعوت از مؤمنان به ایستادگی در برابر «فرعون و کیانی که ادعای خدایی می‌کنند و هامان کسانی که تجهیزات را در اختیارات دشمن قرار می‌دهند، تصریح کرد: علت حمله دشمن را عدم درک معادلات است؛به نظر آنها اگر رهبر را شهید کنند و شهرها را بمباران کنند مردم می‌ترسند؛ در حالی که رهبر در آخرین سخنرانی گفتند مردم مبعوث می‌شوند.