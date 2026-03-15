به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه سلامت ایران، محمد مهدی ناصحی درباره تمدید پوشش بیمه‌ای بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پوشش بیمه سلامت روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی ادامه داد: همچنین پوشش بیمه سلامت برای ۵ دهک اول درآمدی در صندوق بیمه سلامت همگانی نیز تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

ناصحی بیان کرد: پوشش بیمه سلامت مددجویان بهزیستی و خانواده معظم شهدا و ایثارگران تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ معتبر شده است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: همچنین پوشش بیمه سلامت طلاب و روحانیون تحت پوشش مرکز خدمات حوزه علمیه تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵، پوشش بیمه سلامت مددجویان کمیته امداد تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ و پوشش بیمه سلامت اتباع خارجی آسیب پذیر مجاز معرفی شده از سوی کمیساریای عالی پناهندگان با پرداخت حق بیمه، تا ۵ اسفند ۱۴۰۵ معتبر شده است.

ناصحی اظهار کرد: اعتبار پوشش بیمه سلامت فرزندان کارکنان دولت که به دلیل شرایط موجود، موفق به اخذ و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل نشده‌اند نیز تا پایان فروردین ۱۴۰۵ تمدید شده است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: هموطنانی که هیچ‌گونه پوشش بیمه سلامت ندارند نیز با مراجعه به سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت ایران به نشانی csp.ihio.gov.ir یا تماس با شماره تلفن ۱۶۶۶ یا مراجعه حضوری به ادارات کل بیمه سلامت، می‌توانند نسبت به برقراری پوشش بیمه بر اساس دهک درآمدی خود اقدام کنند.