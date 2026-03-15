حمله دشمن متجاوز به واحد مسکونی افراد تحت پوشش بهزیستی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، رژیم جنایتکار صهیونیستی - آمریکایی بامداد یکشنبه ۲۴ اسفندماه در اقدامی تروریستی و ضدبشری، منطقهای مسکونی و محروم در شهر شیراز را هدف حمله قرار داد.
این تجاوز که در منطقهای واقع در جنوب شرق این کلانشهر رخ داد، منجر به تخریب چند واحد مسکونی متعلق به کارگران و افراد تحت پوشش بهزیستی و مجروح شدن ساکنان بیگناه آن شد.
بررسیهای اولیه نشان میدهد که در میان خانههای ویرانشده، یک واحد مسکونی متعلق به فردی تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده است.
این مددجو که با دریافت تسهیلات حمایتی و با امید به آیندهای بهتر، موفق به ساخت سرپناهی برای خود و خانوادهاش شده بود، حال با حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی، تمام دارایی و خانه خود را از دست داده است.
