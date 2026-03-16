حمله دشمن به خیابانی در شیراز؛ اموال شخصی و عمومی آسیب دید

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان حمله ظهر دوشنبه در یکی از خیابان‌های پرتردد شهر شیراز رخ داد، یک دستگاه اتوبوس شهری به همراه چند خودروی شخصی و تاکسی هدف اصابت قرار گرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که پس از وقوع انفجار، اتوبوس و چند خودرو دچار خسارت جدی شدند؛ شدت انفجار موجب آسیب به بدنه خودروها شد.

نیروهای امدادی و خدمات شهری بلافاصله به محل اعزام شدند تا به آسیب‌دیدگان کمک کنند.

مجروحان توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

غلامرضا غلامی مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس در جمع خبرنگاران گفت: پس از وقوع حادثه، نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و پلیس در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی، انتقال مجروحان و بررسی ابعاد حادثه را آغاز کردند.

همچنین مسیرهای منتهی به محل حادثه برای تسهیل عملیات امدادی به طور موقت مسدود شد که به زودی بازگشایی میشود.