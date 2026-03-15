به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد جعفری در این بازدید افزود: بسیار جای خوشحالی است که جمعیت هلالاحمر برای خدمت به مردم، تجهیزات مدرنی را در مرکز دیالیز فراهم کرده است؛ این مرکز با بهرهگیری از دستگاههای بهروز دنیا، بسیار فاخر و باکیفیت طراحی شده و خدمتی بسیار مهم و ارزشمند برای مردم منطقه محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای جمعیت هلالاحمر بهصورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات امدادی به مردم هستند. در این ایام که دوران نبرد با جبهه کفر است، نیروهای هلالاحمر واقعاً از گروههایی هستند که در خط مقدم حضور دارند.
نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: از تمام تلاشهای عزیزان در جمعیت هلالاحمر که در مناطق آسیبدیده و تحت حمله دشمن یاریگر هستند، صمیمانه سپاسگزارم. اعضای این جمعیت در این شرایط سخت جنگی، از جان و سلامتی خود مایه میگذارند تا در کنار مردم باشند و به آنها خدمت کنند.
