مرکز دیالیز هلال مهر زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی در آئین افتتاح مرکز دیالیز هلال مهر زنجان افزود: حمایت از سلامت انسان‌ها که جزء وظایف و تکالیف ماست و بازتاب‌دهنده حس بشردوستی جمعیت هلال احمر است.

وی ادامه داد: حمایت از بیماران و سلامت آن‌ها برای ما خیلی مهم است. این نوید را امروز در این افتتاحیه به بیماران عزیز می‌دهم که برای آن‌هایی که کم‌برخورد هستند، انشالله در کمترین زمان سرویس رفت‌وآمدی برای بیماران تأمین خواهیم کرد.

هاشمی افزود: امروزه جمعیت هلال احمر ثابت کرده که در همه بخش‌های سلامت اجتماعی می‌تواند گره‌گشا باشد و در کنار ارگان‌های خدمات‌رسان، بتوانیم این بستر را ایجاد کنیم و مشکلات را رفع نماییم.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر ما ۶۸ هزار عضو داوطلب دارد. به نظر من ظرفیت داوطلبانه هم به یاری این بیماران خواهد آمد و خیرین و مجمعی که جمعیت هلال احمر دبیری آن مجمع را بر عهده دارد، نیز همراه هستند.

هاشمی با بیان اینکه با همین افتتاح، قطعاً شاهد توسعه درمانی در زنجان خواهیم بود، افزود: بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و راه‌اندازی این مرکز تخصیص یافته است.