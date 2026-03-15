۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

پیام تسلیت رئیس فدراسیون جودو در پی درگذشت چهار جودوکار

پیام تسلیت رئیس فدراسیون جودو در پی درگذشت چهار جودوکار

رئیس فدراسیون جودو، شهادت چهار جودوکار که در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو با انتشار پیامی شهادت چهار جودوکار که از قهرمانان این رشته بودند و در دفاع از امنیت ایران عزیز به فیض شهادت نائل آمدند را به محضر مردم شهیدپرور ایران و خانواده جودو تسلیت گفت.

در پیام رئیس فدراسیون جودو آمده است:

بار دیگر دست جنایت‌کار و پلید دشمن قسم خورده ملت آزاده و سرافراز ایران بیرون آمد و چهار تن از قهرمانان جودو کشور را در حین انجام مأموریت، ناجوانمردانه به شهادت رساند و بار دیگر نشان دادند که خط سرخ نهضت حسینی همچنان جاری و زنده است.
شهادت پرافتخار حمیدرضا جهان بخش، حسین پورسعیدی، امیرحسام انصاری و محمود دوستی که در حین حفاظت از کیان مقدس کشور در پی حملات غاصبانه و وحشیانه توسط رژیم غاصب و جاعل صهیونیستی به درجه رفیع شهادت رسیدند را به آحاد ملت شریف و شهید پرور ایران اسلامی، خانواده‌های مکرم شهدا تسلیت عرض نموده و علو درجات و هم‌نشینی با اولیای مکرّمشان را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

