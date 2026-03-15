گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه شنبه شب در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و وضعیت جاری در منطقه گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه تنها عامل و مسبب ناامنی حاکم بر منطقه و تنگه هرمز، آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، بر ضرورت رویکرد مسئولانه همه کشورها با این وضعیت و محکوم کردن قاطع اقدام جنایتکارانه متجاوزان در حمله به ایران، و نیز خودداری از هرگونه اقدامی که می‌تواند موجب تشدید و گسترش دامنه درگیری شود، تاکید کرد.

عراقچی ضمن تاکید بر عزم راسخ ایران در دفاع از حاکمیت، عزت، تمامیت سرزمینی و امنیت ملی ایران، افزود: اقدامات دفاعی ایران منحصرا علیه پایگاه‌های نظامی و امکانات متجاوزین در منطقه است و به هیچ عنوان نباید به مثابه حمله ایران به کشورهای منطقه تلقی شود.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ریشه اصلی ناامنی در کل منطقه از جمله لبنان، تجاوزگری و سیطره‌طلبی رژیم صهیونیستی است و بازگشت آرامش به لبنان منوط به پایان یافتن اشغالگری و توقف حملات و تجاوزات این رژیم است.



وزرای امور خارجه ایران و فرانسه همچنین در خصوص برخی مباحث کنسولی رایزنی کردند.