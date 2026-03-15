فرانسه اعزام کشتی جنگی به غرب آسیا را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه فرانسه در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: گروه ضربت ناو هواپیمابر فرانسه در شرق مدیترانه باقی می‌ماند. موضع فرانسه تغییر نکرده و کماکان دفاعی و حفاظتی است.

در این پیام آمده است: ارعاب را متوقف کنید.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که متحدان این کشور برای حضور نظامی در خلیج فارس آماده می شوند.

تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد. حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر فقید انقلاب اسلامی جمعی از فرماندهان نظامی و مردم کشورمان در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه های آمریکا در منطقه و سرزمین های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.