۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۱۳

فرانسه اعزام کشتی جنگی به غرب آسیا را رد کرد

دولت فرانسه، گزارش‌های رسانه‌ای درباره اعزام کشتی جنگی به غرب آسیا را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه فرانسه در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: گروه ضربت ناو هواپیمابر فرانسه در شرق مدیترانه باقی می‌ماند. موضع فرانسه تغییر نکرده و کماکان دفاعی و حفاظتی است.

در این پیام آمده است: ارعاب را متوقف کنید.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که متحدان این کشور برای حضور نظامی در خلیج فارس آماده می شوند.

تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد. حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر فقید انقلاب اسلامی جمعی از فرماندهان نظامی و مردم کشورمان در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه های آمریکا در منطقه و سرزمین های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.

