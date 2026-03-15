انتقاد پزشکیان از نقش مخرب برخی کشورهای اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه در گفت‌وگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، در تشریح ابعاد تجاوز و حملات غیر قانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، با بیان اینکه متجاوزین کماکان به حملات خود علیه اهداف مختلف از جمله مراکز غیر نظامی ادامه می‌دهند، به حملات اخیر علیه دو جزیره ایرانی خارک و ابوموسی، اشاره و تصریح کرد: این حملات با استفاده از سرزمین برخی کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده است و قرار دادن سرزمین و امکانات به آمریکا برای حملات وحشیانه علیه ایران در تعارض با حقوق بین الملل و اصل حسن همجواری است.

رئیس جمهور افزود: ملت، دولت و نیروهای مسلح ایران هیچگاه بدنبال تنش و درگیری نبوده‌اند اما تردیدی در مقابله با متجاوزین و دفاع قاطع و مشروع از تمامیت ارضی و امنیت ملی خود با پشتوانه مردمی و تکیه بر توان ملی نداریم.

وی همچنین ریشه ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه را اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و ارتکاب کشتار در غزه و لبنان و همچنین راه‌اندازی دو جنگ تحمیلی با مشارکت آمریکا علیه ایران عنوان کرد و ضمن انتقاد از رویکرد مخرب برخی کشورهای اروپایی در حمایت از جنایات این رژیم و آمریکا در منطقه، خواستار پایبندی آن‌ها به حقوق بین الملل و حاکمیت قانون در جهان شد.

امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه نیز ضمن تصریح بر ضرورت پایان یافتن این جنگ و کاهش تنش، نسبت به تشدید اوضاع در منطقه و وضعیت جاری در تنگه هرمز و همچنین درگیری میان حزب الله و اسرائیل ابراز نگرانی کرد.

روسای‌جمهور دو کشور همچنین در مورد مسائل کنسولی از جمله زندانیان دو کشور نیز تبادل نظر کردند.