۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۱۱

انتقاد پزشکیان از نقش مخرب برخی کشورهای اروپایی

رئیس‌جمهور ریشه ناامنی و بی ثباتی در منطقه را اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا عنوان کرد و گفت: در مقابله با متجاوزین تردید نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه در گفت‌وگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، در تشریح ابعاد تجاوز و حملات غیر قانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، با بیان اینکه متجاوزین کماکان به حملات خود علیه اهداف مختلف از جمله مراکز غیر نظامی ادامه می‌دهند، به حملات اخیر علیه دو جزیره ایرانی خارک و ابوموسی، اشاره و تصریح کرد: این حملات با استفاده از سرزمین برخی کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده است و قرار دادن سرزمین و امکانات به آمریکا برای حملات وحشیانه علیه ایران در تعارض با حقوق بین الملل و اصل حسن همجواری است.

رئیس جمهور افزود: ملت، دولت و نیروهای مسلح ایران هیچگاه بدنبال تنش و درگیری نبوده‌اند اما تردیدی در مقابله با متجاوزین و دفاع قاطع و مشروع از تمامیت ارضی و امنیت ملی خود با پشتوانه مردمی و تکیه بر توان ملی نداریم.

وی همچنین ریشه ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه را اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و ارتکاب کشتار در غزه و لبنان و همچنین راه‌اندازی دو جنگ تحمیلی با مشارکت آمریکا علیه ایران عنوان کرد و ضمن انتقاد از رویکرد مخرب برخی کشورهای اروپایی در حمایت از جنایات این رژیم و آمریکا در منطقه، خواستار پایبندی آن‌ها به حقوق بین الملل و حاکمیت قانون در جهان شد.

امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه نیز ضمن تصریح بر ضرورت پایان یافتن این جنگ و کاهش تنش، نسبت به تشدید اوضاع در منطقه و وضعیت جاری در تنگه هرمز و همچنین درگیری میان حزب الله و اسرائیل ابراز نگرانی کرد.

روسای‌جمهور دو کشور همچنین در مورد مسائل کنسولی از جمله زندانیان دو کشور نیز تبادل نظر کردند.

    • IR ۰۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      برای شروع هر کشوری تحریم های ایران رو برداره و حقوق هسته ای ایران را به رسمیت بشناسه میتونه از تنگه رد بشه... اگر هم ناتو وارد جنگ بشه باید سلاح اتمی بسازیم چون دیگه بلایی نیست سرمون نیارن این درخواست ملیه چرا نمیسازیم

