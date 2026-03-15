به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه این کشور گزارشی را که ادعا می‌کرد پاریس می‌خواهد لبنان، رژیم صهیونیستی را به عنوان بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای صلح بین دو طرف به رسمیت بشناسد، تکذیب کرد.

این گزارش مدعی بود که لبنان این پیشنهاد را پذیرفته است و نگران است که عملیات نظامی رژیم صهیونیستی آن را ویران کند.

براساس این گزارش، وزارت امور خارجه فرانسه از آمادگی مقامات لبنان برای مذاکرات مستقیم با اسرائیل حمایت کرده و پیشنهاد تسهیل آن را داده است. با این حال، شایعات مربوط به طرح صلح را رد کرد.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.

حزب الله لبنان و دیگر گروه های مقاومت نیز در حمایت از ایران، سرزمین های اشغالی را آماج حملات خود قرار داده اند.