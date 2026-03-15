خدمت رسانی به مردم ایلام در صنعت برق به خوبی در حال جریان است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه امروز مالک روشنی بازرس کل قضائی استان در راس هیأتی متشکل از سر بازرس و بازرسان حوزه‌ اقتصادی بازرسی استان ایلام از واحد راهبری و کنترل شبکه شرکت توزیع برق ایلام بازدید کرد.

بازرس کل استان با اشاره به اینکه نیروهای جان بر کف نظامی ضرب شست محکمی به دشمن زده اند گفت: امروز با هدایت و رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ای و فرماندهان شجاع مان دشمن در جبهه کفر مستأصل و خوار شده است.

روشنی افزود: هر کسی در هر سنگری باید برای آسایش مردم تلاش کند و نباید بگذاریم شیرین دستاوردهای نیروهای مقتدر مسلح کشور با کم کاری در حوزه های دیگر به کام مردم تلخ شود.

روشنی با تقدیر از حضور میدانی مدیران ارشد و کارکنان صنعت برق استان از ابتدای جنگ تا کنون تصریح کرد: عملکرد شرکت برق در تامین برق مناطق آسیب دیده بسیار روشن و درخشان بوده و از سویی خدمات مردم نیز تا کنون به روال عادی در این شرکت در جریان است.

در ادامه مدیرعامل شرکت توزیع برق استان نیز گفت: برای سربازان نور ور روشنایی چیزی به نام تعطیلی وجود ندارد چرا زیر ساخت برق لازمه همه خدمت هاست و ما تا نهایت توان برای خدمت به مردم خواهیم کوشید.

ولی‌اله ناصری گفت: در پی حملات و جنایات جنگی اخیر، شبکه توزیع برق استان ایلام متحمل خسارات قابل توجهی شده است، به طوری که از آغاز جنگ تاکنون حدود ۶۰ حادثه تخریب به وقوع پیوسته و بیش از ۲۰ هزار متر شبکه، به همراه ۲۵ پست و کلید فشار متوسط، آسیب دیده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای جنگ تا کنون ۳۴۶۴ هزار تماس در مرکز ۱۲۱ ثبت و در تمامی موارد مشکلات مربوط به مردم مرتفع شده است.