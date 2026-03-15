مشایخی: امنیت غذایی و جهش تولید در استان بوشهر تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی ظهر یکشنبه در بازدید از طرح احداث مرغداری گوشتی در استان بوشهر بیان کرد: صدور مجوز برای یک هکتار از اراضی جهت اجرای این طرح، با هدف حمایت مستقیم از تولید گوشت سفید و تنظیم بازار مصرف انجام شده است.

مدیر امور اراضی استان بوشهر افزود: این اقدام فرصتی است تا زیرساخت‌های تأمین پروتئین در استان بوشهر، در بستر قانونی و با رعایت ضوابط فنی، مستحکم‌تر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با تأکید بر اهمیت تولید در اراضی دارای مجوز افزود: ارتقای بهره‌وری در خاک زمانی محقق می‌شود که شاهد اجرای دقیق و بهره‌برداری به موقع از پروژه‌ها باشیم.

وی اضافه کرد: بهره‌برداری در موعد مقرر، نه‌تنها از بلاتکلیف ماندن اراضی دارای مجوز جلوگیری می‌کند، بلکه باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به سرعت به چرخه اقتصادی بازگردد و پاسخگوی نیاز معیشتی شهروندان باشد.

مشایخی خاطرنشان کرد: حمایت از طرح‌های پرورش طیور که مستقیماً با سفره مردم در ارتباط هستند، اولویت اصلی ماست، ما متعهد هستیم با نظارت مستمر بر روند پیشرفت این واحدها، بستر لازم را برای کارآفرینانی که با جدیت به دنبال آبادانی و اشتغال‌زایی در قالب مجوزهای قانونی هستند، فراهم آوریم که با اجرای این طرح زمینه اشتغال مستقیم شش نفر را فراهم کرده است.

در چهارمین تور رسانه‌ای مدیریت امور اراضی بوشهر، از طرح احداث مرغداری گوشتی بازدید شد؛ طرحی که با دریافت مجوز در بیش از یک هکتار از اراضی، گامی راهبردی برای تقویت امنیت غذایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی استان به شمار می‌رود.