واژگونی تراکتور صیادی در محور زیباکنار – کیاشهر با ۱۴ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قلیزاده، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گیلان ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها از وقوع حادثه واژگونی تراکتور صیادی در محور زیباکنار به کیاشهر، خیابان کشاورز، خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته رخ داد و عملیات امدادرسانی تا ساعت ۰۰:۳۰ بامداد ادامه داشت.

وی اظهار کرد: سه تیم عملیاتی از جمعیت هلال‌احمر استان شامل یک تیم از پایگاه لاکوژده و دو تیم واکنش سریع بلافاصله پس از اعلام حادثه به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی و ارزیابی اولیه را انجام دادند.

قلیزاده افزود: در این حادثه ۱۴ نفر مصدوم شدند که دو نفر توسط نیروهای هلال‌احمر و ۱۲ نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. عملیات با همکاری کامل نیروهای امدادی و اورژانس در ساعات پایانی شب پایان یافت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گیلان از هموطنان خواست در صورت مواجهه با هرگونه حادثه یا نیاز به خدمات امدادی، با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.