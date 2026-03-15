۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

واژگونی تراکتور صیادی در محور زیباکنار – کیاشهر با ۱۴ مصدوم

رشت- بر اثر واژگونی تراکتور صیادی در محور زیباکنار–کیاشهر ۱۴ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قلیزاده، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گیلان ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها از وقوع حادثه واژگونی تراکتور صیادی در محور زیباکنار به کیاشهر، خیابان کشاورز، خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته رخ داد و عملیات امدادرسانی تا ساعت ۰۰:۳۰ بامداد ادامه داشت.

وی اظهار کرد: سه تیم عملیاتی از جمعیت هلال‌احمر استان شامل یک تیم از پایگاه لاکوژده و دو تیم واکنش سریع بلافاصله پس از اعلام حادثه به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی و ارزیابی اولیه را انجام دادند.

قلیزاده افزود: در این حادثه ۱۴ نفر مصدوم شدند که دو نفر توسط نیروهای هلال‌احمر و ۱۲ نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. عملیات با همکاری کامل نیروهای امدادی و اورژانس در ساعات پایانی شب پایان یافت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گیلان از هموطنان خواست در صورت مواجهه با هرگونه حادثه یا نیاز به خدمات امدادی، با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد خبر 6775402

