غرق شدگی نوجوان نخبه ریاضی در سواحل انبارسر آستانه اشرفیه

علی قلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام جزئیات حادثه غرقشدگی در سواحل انبارسر آستانه اشرفیه اظهار کرد: عصر روز گذشته، پنجم مردادماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر غرقشدگی یک نوجوان ۱۲ ساله در ساحل انبارسر شهرستان لاهیجان دریافت شد که بلافاصله سه تیم امدادی از شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: تلاش تیم های اولیه برای یافتن مفقود تا ساعات پایانی شب گذشته نتیجه بخش نبود و عملیات جستجو به روز بعد موکول شد.

قلیزاده با اشاره به ادامه عملیات در روز جاری، ششم مردادماه، تصریح کرد: با اعزام سه تیم امدادی دیگر و افزایش گستره جستجو، ساعت ۹ صبح امروز پیکر بی جان این نوجوان در منطقه «دستک» از توابع آستانه اشرفیه کشف شد و پس از هماهنگی های لازم به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

معاون امداد و نجات هلالاحمر گیلان ضمن ابراز تأسف از این حادثه، خاطرنشان کرد: متأسفانه علی رغم تلاش گسترده نیروهای امدادی و جستجوی بی وقفه، امکان نجات این نوجوان فراهم نشد.

بر اساس این گزارش، «ایلیا یاپیر» از دانش آموزان مستعد و نخبه حوزه ریاضیات بود که موفقیت های چشمگیری در سطح ملی و بین المللی کسب کرده بود.

وی به عنوان مقام اول در هشتمین دوره مسابقات کشوری UCMAS و همچنین دارنده مقام دوم جهانی در مسابقات UCMAS Online 2020 که با حضور بیش از ۸۰ کشور جهان برگزار شد، شناخته می شد.