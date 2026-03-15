توزیع روزانه بیش از ۲۰۰ تن کالا در نمایشگاه عرضه مستقیم بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: انواع اقلام اساسی در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بندرعباس توزیع می شود.

وی با بیان اینکه روزانه بیش از ۲۰۰ تن کالای اساسی در این نمایشگاه برای تسهیل دسترسی مردم توزیع می گردد اظهارداشت: در این نمایشگاه برنج، شکر، روغن، گوشت گرم، گوشت منجمد، مرغ گرم و منجمد، حبوبات، میگو و میوه با قیمت مناسب عرضه می شود.

شایان ذکر است این نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از ۲۱ اسفندماه به مدت ده روز در محل سه راه جهانبار بندرعباس برپا گردیده و شهروندان می توانند تا دوم فروردین ماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر برای بازدید و خرید به نمایشگاه مراجعه کنند.