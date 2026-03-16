اجرای طرح خرید تضمینی مرغ گرم در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری مقدم از اجرای طرح خرید تضمینی مرغ گرم با هدف حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد ثبات در بازار خبر داد و اظهار کرد: این طرح با تعیین قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم به مبلغ ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال، گامی مهم در جهت افزایش سودآوری مرغداران و تضمین تامین گوشت مرغ مورد نیاز استان و کشور محسوب می‌شود.

وی گفت: این طرح توسط اداره کل پشتیبانی امور دام استان پیاده‌سازی شده و فرصتی ارزشمند برای رونق بخش مرغداری و افزایش انگیزه تولیدکنندگان است.وی مرغداران و واحدهای تولیدی استان را به بهره‌گیری از این شرایط حمایتی جدید دعوت کرد.

حریری مقدم تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین تغییرات این طرح، حذف الزامات قبلی برای انجماد و بسته‌بندی محصول توسط مرغداران است. این اقدام نه تنها باعث کاهش هزینه‌های تولید برای مرغداران می‌شود، بلکه صرفه‌جویی حاصل از آن به صورت مستقیم به عنوان ارزش افزوده به قیمت خرید محصول اضافه خواهد شد و به معنای افزایش سودآوری و تامین بیشتر منافع اقتصادی تولیدکنندگان است.

وی افزود: هدف نهایی این سازمان به کارگیری تمامی ظرفیت‌ها برای تداوم چرخه تولید، افزایش جوجه‌ریزی و تضمین ثبات در تامین گوشت مرغ مورد نیاز استان و کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از همه مرغداران خواست تا با عقد قرارداد در این شرایط، در این حرکت مثبت ملی مشارکت فعال داشته باشند.