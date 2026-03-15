پاسخ دندان شکن به فیفا و قوانین «آبکی»اش/ «وطن» در قلب دختران ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بانوان ایران در شرایطی دومین دوره رقابت های جام ملت های آسیا را به پایان رساند که از مدتها پیش مشخص بود برخی افراد به دنبال سوء استفاده از حضور این تیم در استرالیا به عنوان میزبان این رقابت ها خواهند بود.

این گمانه زنی ها با نزدیک شدن به برگزاری جام ملت ها رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت و با آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نمود واقعی پیدا کرد.

ملی پوشان فوتبال بانوان که با انرژی و انگیزه بالایی در این دوره حضور یافتند و در گروه مرگ قصد ارایه نمایشی قابل قبول و آبرومند را داشتند از همان دیدار اول تحت فشارهای غیرفوتبالی و گروه های مخالف قرار گرفتند تا جایی که عملکرد فنی بازیکنان به واسطه همین فشارها تحت تاثیر قرار گرفت.

در شرایطی که انتظار می رفت مسئولان برگزارکننده جام ملت های آسیا زمینه آرامش و امنیت ملی پوشان ایران را فراهم کنند اما استرالیایی ها نه تنها وظیفه خود براساس قوانین فیفا را به درستی انجام ندادند بلکه خود ابزاری در اختیار مخالفان ایران قرار گرفتند و اوضاع را برای دختران ایران بحرانی تر کردند.

فشارهای سیاسی و مغرضانه روی ملی پوشان فوتبال ایران در شرایطی هر روز بیشتر و آزاردهنده تر می شد که حملات آمریکایی - صهیونی به کشورمان نیز شدت گرفت و همین موضوع نقشه از قبل طراحی شده آمریکا و ترامپ را هم علنی کرد تا مشخص شود دختران ایران از مدتها قبل زیر نظر قرار داشته اند تا در طول مسابقات تحت فشار پذیرش پناهندگی قرار بگیرند.

در حالی که انتظار می رفت استرالیا به عنوان میزبان و نمایندگان فیفا در روزهای سخت به کمک دختران ایران بیایند نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه عملا فضا برای مخالفان ایران باز شد تا با نزدیک شدن به تیم ملی بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم را تحت شدیدترین فشارهای سیاسی قرار دهند و در نهایت زمینه ماندن پنج عضو تیم ملی را فراهم کردند.

با سیاسی کاری های آمریکا و مشارکت استرالیا پنج عضو تیم ملی درخواست پناهندگی دادند و مخالفان انقلاب از این اتفاق بهره برداری تبلیغاتی زیادی کردند و از آن به عنوان یک پیروزی بزرگ نام بردند. این فشارها حتی تا فرودگاه شهر گلدکوست و هنگام خارج شدن تیم ملی ادامه داشت و گروه های ضدانقلاب دو بازیکن دیگر را هم تحت فشار قرار دادند تا آنها هم تصمیم به ماندن بگیرند.

در حالی که پروژه سیاسی آمریکا و استرالیا برخلاف قوانین فیفا پیش می رفت و مخالفان ایران از آن به عنوان ابزاری تبلیغاتی علیه کشور استفاده می کردند، ملی پوشان ایران از تصمیم خود پشیمان شدند و برای بازگشت به آغوش وطن اعلام آمادگی کردند.

ابتدا زهر زلفی از تصمیم خود پشیمان شد و راه مالزی را در پیش گرفت تا به جمع ملی پوشان ایران اضافه شود. روز شنبه هم مونا حمودی، زهرا سربالی و زهرا مشکه‌کار از تصمیم خود منصرف شدند و به جمع اعضای تیم ملی در مالزی اضافه شدند.

در حالی که مخالفان ایران تصور می کردند به پیروزی بزرگی دست پیدا کرده اند، امروز دوشنبه هم زهرا قنبری کاپیتان تیم ملی و خانم گل فوتبال ایران از تصمیمش منصرف شد و «وطن» را برای ادامه زندگی انتخاب کرد تا از جمع هفت ملی پوش پنج نفر به تیم ملی اضافه شوند و پروژه سیاسی آمریکا با مشارکت استرالیا شکست بخورد.

قوانین فیفا تاکید دارد که کشورهای میزبان و همه کشورهای عضو این نهاد بین المللی باید از اقدامات سیاسی و نژادپرستانه دوری کنند اما جام ملت های آسیا نشان داد فیفا بین کشورها تبعیض قایل می شود و برای برخی کشورها به عنوان یک شریک سیاسی عمل می کند.

فیفا باید در طول برگزاری رقابت های جام ملت های آسیا به مسئولان استرالیایی هشدار می داد و برخورد جدی با آنها صورت می داد اما نه تنها این کار را نکرد بلکه با عوامل ضدانقلاب و مخالفان ایران همراهی کرد و مراسم هایی را هم برای دختران ایران در نظر گرفت تا از پناهندگی آنها استفاده ابزاری کند.

فیفا یک بار دیگر نشان داد در برخورد قانونی با کشورهایی که مدعی آزادی و دوری از سیاسی کاری هستند هیچ برخوردی نمی کند و بیشتر یک شریک برای آنهاست تا نهادی که باید قانون را برای همه کشورها یکسان اجرا کند.