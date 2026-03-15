معادلات نفت چگونه محاسبات بازار جهانی طلا و نقره را دگرگون کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا و تحولات تازه در مسیرهای راهبردی انرژی، بازارهای جهانی فلزات در روزهای اخیر با نوساناتی دور از انتظار روبه‌رو شده‌اند؛ نوساناتی که به‌ویژه برای فعالان بازارهای مالی و کالایی از اهمیت بالایی برخوردار است. همزمان با ادامه درگیری‌ها و اختلال در تردد انرژی از مسیرهای حساس، تغییر در انتظارات سیاست پولی در اقتصاد آمریکا و رشد قیمت نفت، فضای جدیدی را در بازار طلا، نقره و مس ایجاد کرده که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با دقت آن را دنبال می‌کنند.

بر اساس آخرین گزارش‌های بازارهای جهانی، قیمت طلا در معاملات روز جمعه با کاهش مواجه شد و به محدوده ۵۰۲۲ دلار در هر اونس رسید. این افت در حالی رخ داد که معمولاً در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیک، تقاضا برای دارایی‌های امنی مانند طلا افزایش می‌یابد. با این حال مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی باعث شد فشار فروش بر بازار این فلز گران‌بها غالب شود.

در روزهای اخیر و همزمان با تشدید درگیری‌ها و افزایش نااطمینانی در بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاران بین‌المللی بیش از هر چیز به دنبال دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا بوده‌اند. در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های نقدشونده‌تر و ابزارهای مالی دلاری حرکت کرده است. این تغییر رفتار سرمایه‌گذاران موجب شد شاخص دلار و همچنین بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش یابد؛ عاملی که به طور سنتی فشار کاهشی بر قیمت فلزات گران‌بها وارد می‌کند.

نمودار زیر تغییرات روزانه بهای جهانی طلا را به ازای هر اونس و بر حسب دلار نشان می‌دهد.

در کنار این تحولات، جهش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه نیز یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر فضای بازارهای جهانی محسوب می‌شود. افزایش بهای انرژی نگرانی‌ها درباره تداوم تورم در اقتصاد جهانی را تقویت کرده است. همین موضوع باعث شده فعالان بازار احتمال کاهش نرخ بهره در اقتصاد آمریکا طی سال‌های آینده را کمتر از گذشته ارزیابی کنند. در فضای نرخ‌های بهره بالا، نگهداری دارایی‌هایی مانند طلا که سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کنند، نسبت به دارایی‌های دارای بازده جذابیت کمتری پیدا می‌کند.

همین تغییر در انتظارات سیاست پولی موجب شد بخشی از سرمایه‌گذاران برای تأمین نقدینگی یا پاسخ به تعهدات معاملاتی خود اقدام به فروش دارایی‌هایی از جمله طلا کنند. در بازارهای مالی این وضعیت گاهی به شکل «تسویه اجباری موقعیت‌ها» دیده می‌شود؛ جایی که معامله‌گران برای تأمین وجه تضمین یا افزایش نقدینگی، دارایی‌های قابل فروش خود را عرضه می‌کنند. در نتیجه این روند، بازار طلا در آستانه ثبت دومین هفته متوالی کاهش قیمت قرار گرفته است؛ آن هم در شرایطی که فضای منطقه‌ای همچنان پرتنش باقی مانده است.

بازار نقره نیز در همین چارچوب حرکت کرد. قیمت این فلز گران‌بها در معاملات جمعه بیش از چهار درصد کاهش یافت و به محدوده ۸۰ دلار در هر اونس نزدیک شد. تحلیلگران معتقدند همان عواملی که بر بازار طلا اثر گذاشته‌اند، در بازار نقره نیز نقش داشته‌اند. با افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و تغییر در انتظارات نرخ بهره، بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند به جای نگهداری فلزات گران‌بها، منابع خود را در دارایی‌های نقدشونده‌تر نگهداری کنند.

از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره کند شدن رشد اقتصادی جهانی در کنار احتمال تداوم تورم بالا نیز بر بازار نقره سایه انداخته است. نقره علاوه بر نقش سرمایه‌ای، کاربرد صنعتی گسترده‌ای نیز دارد و در شرایطی که چشم‌انداز رشد اقتصادی با ابهام همراه می‌شود، تقاضای صنعتی آن نیز ممکن است تحت فشار قرار گیرد. همین موضوع باعث شده نقش نقره به عنوان یک دارایی ذخیره ارزش در مقطع فعلی تا حدی محدود شود.

نمودار زیر تغییرات روزانه بهای جهانی نقره را به ازای هر اونس و بر حسب دلار نشان می‌دهد.

در بازار فلزات پایه نیز شرایط مشابهی مشاهده شد. قیمت معاملات آتی مس در پایان هفته به زیر ۵.۸ دلار در هر پوند سقوط کرد و سومین روز متوالی کاهش را ثبت کرد. در این بازار نیز افزایش هزینه‌های انرژی، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و تغییر انتظارات نسبت به سیاست پولی آمریکا از جمله عواملی بوده‌اند که بر رفتار معامله‌گران اثر گذاشته‌اند.

در همین حال تحولات مهمی در بخش عرضه جهانی مس نیز رخ داده است. شرکت معدنی چینی «جیانگشی کاپر» اعلام کرده است که خرید شرکت «سول‌گلد» را نهایی کرده و از این طریق کنترل پروژه بزرگ «کاسکابل» در اکوادور را به دست آورده است؛ پروژه‌ای که یکی از ذخایر مهم مس و طلا در آمریکای جنوبی به شمار می‌رود. این معامله علاوه بر ارزش اقتصادی، از منظر دسترسی به منابع راهبردی معدنی نیز اهمیت قابل توجهی دارد و می‌تواند در آینده بر معادلات عرضه جهانی این فلز اثرگذار باشد.

نمودار زیر تغییرات روزانه بهای جهانی مس را به ازای هر پوند و بر حسب دلار نشان می‌دهد.

برای فعالان بازارهای مالی و کالایی، مجموعه این تحولات چند پیام مهم به همراه دارد. نخست آنکه بازارها در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به ترکیب عوامل ژئوپلیتیک و سیاست‌های پولی حساس شده‌اند. به عبارت دیگر، صرف افزایش تنش‌های سیاسی الزاماً به معنای رشد قیمت همه دارایی‌های امن نیست و رفتار سرمایه‌گذاران می‌تواند بسته به شرایط نقدینگی و نرخ بهره متفاوت باشد.

پیام دوم به نقش تعیین‌کننده قیمت انرژی بازمی‌گردد. جهش قیمت نفت نه‌تنها بر هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل اثر می‌گذارد، بلکه از مسیر افزایش انتظارات تورمی می‌تواند مسیر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی را نیز تغییر دهد؛ موضوعی که در نهایت بر بازار فلزات گران‌بها و فلزات صنعتی اثر می‌گذارد.

در نهایت، آنچه از تحولات روزهای اخیر برمی‌آید این است که بازارهای جهانی وارد مرحله‌ای از حساسیت بالا شده‌اند؛ مرحله‌ای که در آن هر تحول در حوزه انرژی، سیاست پولی یا تحولات منطقه‌ای می‌تواند به سرعت در قیمت کالاهای پایه و فلزات منعکس شود. به همین دلیل فعالان بازار در هفته‌های پیش رو با دقت بیشتری روند قیمت نفت، سیاست‌های پولی اقتصادهای بزرگ و تحولات ژئوپلیتیک را دنبال خواهند کرد.

