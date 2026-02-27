به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه تغییر محسوسی نداشت. افت سود اوراق خزانه‌داری آمریکا هزینه نگهداری این فلز گرانبها را کاهش داده و تأثیر افزایش ارزش دلار و نشانه‌های پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای آمریکا و ایران را خنثی کرده است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا با ۰.۰۲ درصد کاهش به ۵۱۸۴ دلار و ۰۱ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با ۰.۱۸ درصد افزایش به ۵۲۰۳ دلار و ۷۰ سنت معامله شد.

طلا در آستانه ثبت هفتمین افزایش پیاپی ماهانه قرار دارد. این فلز در طول ماه فوریه بیش از ۶ درصد رشد قیمت داشته که نتیجه ابهام‌های تعرفه‌ای آمریکا، تشدید تنش‌های سیاسی میان واشنگتن و تهران، و افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن است.

کلوین وونگ، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، گفت کاهش سود اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا (پس از تعدیل تورم) از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده فعلی قیمت طلا است.

سود شاخص اوراق ۱۰ ساله قریب به پایین‌ترین سطح سه‌ماهه رسیده، در حالی که دلار با رشد ۰.۶ درصدی ماهانه روبه‌روست. این امر موجب شده خرید طلا برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شود و بخشی از فشار صعودی قیمت را تعدیل کند.

در تحولات سیاسی، کشور عمان اعلام کرده آمریکا و ایران در گفت‌وگوهای روز پنج‌شنبه در ژنو درباره برنامه هسته‌ای تهران به برخی پیشرفت‌ها دست یافته‌اند، اما مذاکرات بدون دستیابی به توافق نهایی پایان یافته است.

در عرصه سیاست پولی، مسیر کوین وارش به‌عنوان گزینه ریاست فدرال رزرو برای اجرای سریع‌تر کاهش نرخ بهره، با توجه به نشانه‌های تقویت اقتصاد آمریکا ممکن است محدودتر شود.

داده‌های اقتصادی تازه نشان می‌دهد تعداد آمریکایی‌هایی که برای نخستین‌بار درخواست بیمه بیکاری ثبت کرده‌اند در هفته گذشته اندکی افزایش یافته اما نرخ بیکاری در ماه فوریه تقریباً ثابت مانده است.

بازارهای مالی همچنان انتظار دارند فدرال رزرو در سال جاری سه مرحله کاهش نرخ بهره، هر کدام معادل ۲۵ واحد پایه، انجام دهد.

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۳.۰۹ درصد افزایش به ۹۰ دلار و ۲۹ سنت رسید و پلاتین نیز با رشد ۴.۳۱ درصدی در سطح ۲۳۸۲ دلار و ۳۶ سنت معامله شد.