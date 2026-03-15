پایان عمر فیلسوفی که در آخر عمر در جانب شر مطلق ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ناشر یورگن هابرماس، فیلسوف و جامعه‌شناس تأثیرگذار آلمانی، اعلام کرد وی در ۹۶ سالگی درگذشته است.

هابرماس، چهره‌ای برجسته در تاریخ فکری آلمان پس از جنگ، بیشتر برای نظریه اجماع‌سازی سیاسی‌اش شناخته می‌شود. او که به عنوان یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم شناخته می‌شود، همچنین به شکل‌گیری گفتمان ادغام اروپا و تشکیل اتحادیه اروپا کمک کرد.با وجود این که پیشینه وی به مکتب نئومارکسیستی فرانکفورت بازمی گردد و وی زمانی به عنوان فیلسوف درباری حزب سوسیال دموکرات، شناخته می‌شد، اما نفوذ او فراتر از خطوط حزبی بود.

یورگن هابرماس پس از عمری طرح ایده گفتگو و عقلانیت ارتباطی و نقد «سلطه» مدرن، در پایان عمر خویش در جانب شر مطلق،جنایتکاران جنگی و دفاعی غیراخلاقی از یکی از آشکارترین «سلطه ظالمانه» مدرن ایستاد. موضعی که به عنوان یک لکه ننگ در کارنامه این فیلسوف سالخورده ماندگار شد.

هابرماس، به عنوان یک استاد برجسته دانشگاه در حوزه علوم انسانی نقدِ جنایاتِ در غزه را رها کرده و نسیه تولد یهودستیزی در اروپا را دو دستی گرفته است، در صورتی که حقیقتاً جامعه جهانی از این مرحله عبور کرده و موضوع امروزه نه درگیری با دیانت یهود یا یهودیان بلکه استعمار و سلطه غیر مشروعی است که توسط صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین رخ داده است. ‌