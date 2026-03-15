به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از شرکتهای تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار کرد: در شرایط جنگ تحمیلی بر ایران و فشارهای اقتصادی حاکم، کارگران و تولیدکنندگان در خط مقدم دفاع از اقتصاد کشور قرار دارند و وظیفه دستگاههای اجرایی، پشتیبانی واقعی از آنان است.
وی اضافه کرد: امروز، حضور در میدان تولید صرفاً یک اقدام اداری نیست؛ بلکه نوعی همدلی با جبهه تلاش و مقاومت اقتصادی است. همانطور که در دوران دفاع مقدس رزمندگان از مرزها دفاع کردند، امروز کارگران، کارفرمایان و مدیران تولید با سختکوشی و ایستادگی از مرزهای اقتصاد کشور پاسداری میکنند.
پروانه افزود: جنگ امروز، جنگ اقتصادی است و در این میدان، هر واحد تولیدی یک سنگر و هر نیروی کار، یک رزمنده است. ما به عنوان دستگاه مسئول در قبال جامعه کار و تولید، باید حضور میدانی، حمایت قانونی و تصمیمگیری سریع را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: این منطقه یکی از کانونهای تولید، اشتغال و صادرات در استان است و حفظ پویایی آن، اولویت مهم ادارهکل محسوب میشود.
وی ادامه داد: در بازدید امروز، ضمن گفتوگو با مدیران و کارگران شرکتهای فعال، مسائل مرتبط با تولید و اشتغال بررسی شد و دستور پیگیری موارد فوری صادر شد.
پروانه با بیان اینکه امید در میان کارگران مهمترین سرمایه تولید است، افزود: اگر انگیزه و اعتماد وجود داشته باشد، هیچ مانعی در مسیر تولید پایدار نخواهد ماند. ما با تمام توان در کنار جامعه کارگری و تولیدی ایستادهایم و تلاش میکنیم چراغ تولید در بوشهر، حتی در سختترین شرایط، روشن بماند.
وی تأکید کرد: راه صیانت از تولید، همدلی و حضور میدانی مدیران است. ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در راستای سیاستهای وزارت متبوع و دولت چهاردهم، این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد تا چرخ تولید در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی، از حرکت نایستد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به همراه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در ادامه برنامههای میدانی و حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از شرکتهای «جی لیان جی» و «دنیز» در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر بازدید کردند؛ حضوری که در شرایط جنگی و دشوار اقتصادی کشور، نمادی از همدلی، پایداری و ایستادگی در خط مقدم تولید به شمار میرود.
