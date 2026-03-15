تحلیلگر عرب: نظامیان آمریکایی باید منطقه را ترک کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، حسن حردان نویسنده و روزنامهنگار عرب معتقد است، جمهوری اسلامی ایران هدف حملهای قرار گرفته است که با همه قوانین، عرفها و معاهدات بینالمللی مغایرت دارد.
وی افزود: هدف قرار دادن کشوری دارای حاکمیت و استقلال، نقض آشکار حقوق بینالملل و تلاشی برای تحمیل واقعیتها با زور است.
حردان با بیان اینکه ایران حق دارد خواستار توقف کامل این حمله و تضمین عدم تکرار آن در آینده باشد، تصریح کرد که تخریب گسترده زیرساختها و توانمندیهای مختلف ایران پس حمله دشمن، طرف مهاجم را ملزم میکند که مسئولیت کامل خسارات را بپذیرد و غرامت بپردازد.
وی در ادامه درباره از دست رفتن امنیت و ثبات در منطقه و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن، توضیح داد که این وضعیت به طور مستقیم نتیجه حملهای است که آمریکا و رژیم صهیونیستی پشت آن قرار دارند.
به گفته حردان، واشنگتن نهتنها رژیم صهیونیستی را به انجام این تجاوزگری سوق داده، بلکه به طور مستقیم نیز در آن مشارکت داشته است.
این روزنامه نگار عرب با بیان اینکه آمریکا عامل اصلی بیثباتی در منطقه است، تصریح کرد که پایگاههای نظامی ایالت متحده نه تنها ثابت نکردند که ابزاری برای حفاظت از منطقه هستند، بلکه تبدیل به یک سکویی برای حمله به ایران شدند.
وی در ادامه تاکید داشت که کارکرد اصلی این پایگاهها حمایت از رژیم صهیونیستی و کمک به آن برای تحمیل سلطه خود بر منطقه و هدف قرار دادن هر کشوری است که در پی استقلال از نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد. پس نیروهای آمریکایی باید منطقه را ترک کنند و این موضوع مسئولیتی مشترک برای همه کشورهای منطقه است و به گردن ایران نیست.
به گفته این روزنامه نگار عرب، ایران در حال انجام وظیفه خود برای مقابله با نیروهای متجاوز است و کشورهای منطقه باید درک کنند که حضور پایگاههای آمریکایی چیزی جز ویرانی و از دست رفتن امنیت و ثبات به همراه نداشته است.
