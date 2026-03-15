به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در تلآویو در پی حمله موشکی ایران خبر دادند.
رسانههای رژیم صهیونیستی با اشاره به موج جدید حملات موشکی ایران به سرزمینهای اشغالی، گزارش دادند که صدای انفجارهای مهیب در تلآویو شنیده شد.
بر اساس این گزارش، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شلیک موشکهایی از ایران به سمت اراضی اشغالی را رصد کرده و از شهرکنشینان خواست تا به سرعت وارد پناهگاه شوند.
برخی رسانهها نیز از اصابت ترکش موشک ایرانی به محل سکونت سرکنسول آمریکا در قدس اشغالی خبر دادند.
در همین ارتباط کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از اصابت مستقیم یک موشک ایرانی به مرکز فلسطین اشغالی خبر داد و سازمان امداد و اورژانس این رژیم نیز اعلام کرد که بر اثر اصابت ترکش موشک ایرانی به شرق تلآویو، یک نفر زخمی شد که سطح جراحت وی، متوسط گزارش شده است.
رسانههای صهیونیستی همچنین گزارش دادند که آژیرهای خطر در تلآویو و اطراف آن به صدا درآمدند و دستکم یک شهرکنشین در نتیجه اصابت ترکش موشکها در منطقه مرکزی، زخمی شد.
