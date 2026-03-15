اخبار سانسور شده از هلاکت و زخمی شدن ۲۲۶ نظامی آمریکایی در حملات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت گزارش داد که در سایه زمزمه هایی که از آمریکا در مورد توقف جنگ به گوش می رسد، به نظر می رسد جنگ ترامپ با ایران از کنترل خارج شده باشد.

روزنامه وال استریت ژورنال نیز در این رابطه فاش کرد که تلفات نظامی آمریکا دو هفته پس از آغاز درگیری با ایران و در بحبوحه تشدید حملات متقابل در منطقه، افزایش یافته است.

این روزنامه با وجود سانسور گسترده تلفات و خسارات آمریکایی ها در طول جنگ، به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ۱۳ نظامی آمریکایی از زمان آغاز جنگ کشته شده‌اند، در این مدت ۲۱۳ نظامی آمریکایی نیز در سطوح مختلف زخمی شده اند.

این آمار در حالی منتشر می شود که منابع آگاه و تحلیلگران حوزه امنیتی و نظامی، تعداد تلفات واقعی ارتش آمریکا را بسیار بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می کنند.

به گفته مقامات آمریکایی، تعداد هواپیماهای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا که آسیب دیده یا منهدم شده‌اند، اخیراً به حداقل ۷ فروند افزایش یافته است. تانکرهای سوخت‌رسان آمریکا در عربستان در روزهای گذشته هدف حمله موشکی قرار گرفتند که منجر به آسیب دیدن تعدادی از هواپیماها شد.

مقامات آمریکایی به شبکه سی‌بی‌اس نیوز اعتراف کردند که ۱۱ پهپاد «ام کیو ریپر» از زمان آغاز جنگ تاکنون منهدم شده اند.

روزنامه کریدل آمریکا نیز از یکی از مهم ترین نمودهای خسارت نظامی آمریکا در این جنگ را انهدام سامانه‌های پدافند هوایی از جمله سامانه های ضد موشک بالستیک «تاد» دانست که قیمت هر موشک رهگیر آن بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلار است.

این گزارش اذعان کرد که علاوه بر هزینه های عملیاتی، شبکه رادارهای آمریکایی در غرب آسیا، به ویژه در امارات، عربستان سعودی و اردن، مورد حملاتی قرار گرفته که بر سیستم هشدار اولیه آمریکا و بویژه اسرائیل تاثیر زیادی گذاشته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت جنگ آمریکا به کنگره اطلاع داده است که هزینه هفته اول جنگ ۱۱.۳ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) تخمین زده است که این هزینه در روز دوازدهم جنگ به ۱۶.۵ میلیارد دلار رسیده است.