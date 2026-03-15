سیاستمدار آلمانی: ۲ جنایتکار در حال نابودی جهان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، یورگن تودنهوفر روزنامهنگار و عضو پیشین مجلس آلمان با انتقاد از حمایتهای صدراعظم این کشور از تلآویو و واشنگتن در تجاوز به جمهوری اسلامی ایران، خطاب به وی گفت: آقای مرتس دست از همدستی با قاتلان بردارید و کمک تسلیحاتی به این دو را متوقف کنید.
وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آقای [فردریش] مرتس مانع از استفاده آمریکا از پایگاه نظامی رامشتاین برای حمله غیرقانونی به ایران شوید و کمک تسلیحاتی به تل آویو و واشنگتن را متوقف کنید.
او ادامه داد: دو جنایتکار جنگی بدنام در حال نابودی جهان هستند، نباید از آنها حمایت کنید. ما همدست شما در جرم و جنایت نیستیم.
این سیاستمدار آلمانی پیشتر هم در واکنش به جنایت آمریکا در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب گفته بود: دونالد ترامپ (رئیس جمهوری آمریکا) کنترل اخلاقی خود را در جنگ با ایران از دست داده است. او نه تنها ۱۶۵ دختر دانشآموز را به کشتن داد، بلکه کشورهای خلیج فارس نیز از آتش وی در حال سوختن هستند.
