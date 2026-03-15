بحرانی: ۱۰۵ تن میوه در استان بوشهر توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز توزیع میوه تنظیم بازار ویژه ایام پایانی سال در استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای تأمین نیاز شهروندان در ایام پایانی سال و تنظیم بازار، تمهیدات لازم برای تأمین و ذخیره‌سازی میوه شب عید در استان انجام شده است.

وی افزود: در این راستا ۴۵تن سیب درختی زرد و قرمز و ۶۰ تن پرتقال والنسیا جنوب با کیفیت مناسب و قیمت مصوب توزیع خواهد شد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه قیمت مصوب هر کیلوگرم سیب درختی و پرتقال به ترتیب ۱۳۰ و ۱۱۵ هزار تومان خواهد بود اضافه کرد: از امروز در میادین میوه و تره بار استان توزیع خواهد شد.



بحرانی بیان کرد: تلاش شده است این میوه‌ها با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد تا مردم برای تأمین میوه مورد نیاز شب عید با مشکل خاصی مواجه نشوند.

وی تصریح کرد: فرآیند توزیع با نظارت دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود و در صورت نیاز، تمهیدات لازم برای افزایش میزان عرضه نیز پیش‌بینی شده است.