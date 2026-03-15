  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

توزیع ۱۱۰ تن میوه شب عید در سیستان و بلوچستان

توزیع ۱۱۰ تن میوه شب عید در سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از آغاز توزیع میوه تنظیم بازار ویژه شب عید در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده ظهر یکشنبه به خبرنگاران از آغاز توزیع میوه تنظیم بازار ویژه شب عید در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: توزیع ۱۱۰ تن سیب درختی و پرتقال از روز دوشنبه در زاهدان و شهرستان‌های استان آغاز می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در راستای تأمین نیاز شهروندان در ایام پایانی سال و تنظیم بازار، تمهیدات لازم برای تأمین و ذخیره‌سازی میوه شب عید در استان انجام شده است.

وی افزود: در این راستا ۱۱۰ تن سیب درختی و پرتقال با کیفیت مناسب و قیمت مصوب هر کیلوگرم سیب درختی و پرتقال به ترتیب ۱۳۰ و ۱۱۰ هزار تومان تهیه شده که از روز دوشنبه در ۱۰ نقطه از شهر زاهدان و همچنین شهرستان‌های استان توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: تلاش شده است این میوه‌ها با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد تا مردم برای تأمین میوه مورد نیاز شب عید با مشکل خاصی مواجه نشوند.

دهمرده تصریح کرد: فرآیند توزیع با نظارت دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود و در صورت نیاز، تمهیدات لازم برای افزایش میزان عرضه نیز پیش‌بینی شده است.

کد خبر 6775364

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها