صادرات محصولات کشاورزی فارس تا پایان جنگ ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی گفت:با اشاره به تصمیمات اخیر دولت گفت: براساس اختیارات داده‌شده از سوی رئیس‌جمهور به وزیر جهاد کشاورزی، صادرات تمامی محصولات کشاورزی به‌جز چند محصول گلخانه‌ای که کالای لوکس محسوب می‌شوند و مصرف داخلی ندارند، تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.

وی ادامه داد: ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی تا پایان جنگ، تصمیمی استراتژیک از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای حفظ ثبات بازار داخلی و تأمین نیازهای ضروری کشور در شرایط ویژه فعلی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از کمبود احتمالی کالا، کنترل نوسانات قیمتی و اطمینان از دسترسی هموطنان به محصولات مورد نیازشان اتخاذ شده است.

بهجت حقیقی گفت: در پی این تصمیم، صادرات سیب‌زمینی و پیاز که موجب افزایش ناگهانی قیمت شده بود، متوقف شد و اثر مثبت آن در تعدیل قیمت‌ها مشاهده شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان تأکید کرد: اولویت اصلی ما تأمین معیشت مردم و حفظ ثبات بازار داخلی است. ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی تا پایان جنگ و تحقق پیروزی کامل کشور ادامه خواهد داشت.