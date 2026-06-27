به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صفری گفت: با هدف تقویت بانک بذری و ارتقای سطح کیفی تولیدات کشاورزی پنج رقم مهم و با کیفیت گیاهچه های سیب زمینی شامل آگریا سانته رانومی جلی و دوناتا را وارد استان کرد.

وی ادامه داد: این گیاهچه های اصلاح شده برای تولید حدود یک میلیون عدد غده بذری سیب زمینی در کلاس بالا مورد استفاده قرار می گیرند که نقش استراتژیک در تامین نیازهای تولیدکنندگان و تضمین امنیت غذایی منطقه ایفا می کنند.

این مقام مسئول با بیان اهمیت این اقدام عنوان کرد: رقم دوناتا برای نخستین بار در سطح استان وارد چرخه تولید شده است که این رقم به دلیل برخورداری از ویژگی های ژنتیکی منحصربه‌فرد می تواند تحولی در کیفیت تولید سیب زمینی استان ایجاد کند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: استفاده از این اقلام با کیفیت بالا باعث کاهش وابستگی به بذرهای خارجی و تقویت خودکفایی استان در زمینه تامین بذرهای اصیل و با عملکرد بالا در سال های آتی خواهد شد.