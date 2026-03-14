به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ابراهیمی زاده گفت: این اقدام از ابتدای اسفندماه ۱۴۰۴ با هدف تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز بهره‌برداران بخش کشاورزی در حال انجام است.

به گفته این مقام مسئول؛ در حال حاضر کارگزاران فعال توزیع کودهای یارانه‌ای تحت پوشش شرکت، در سطح شهرستان‌ها و روستاهای تابعه استان مشغول خدمت‌رسانی به کشاورزان هستند.

وی بیان کرد: عملیات بارگیری و انتقال انواع کودهای کشاورزی از انبارهای استان، از زمان آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونیستی تاکنون بدون هیچ‌گونه تعطیلی یا وقفه‌ای تداوم داشته و در روزهای آتی نیز با برنامه‌ریزی انجام شده ادامه خواهد یافت.

ابراهیمی زاده با تأکید بر نقش حیاتی تأمین به‌موقع نهاده‌ها در حفظ و پایداری روند تولید محصولات اساسی کشاورزی، اظهار کرد: هدف اصلی این برنامه، پشتیبانی از تولید داخلی و تأمین پایدار نیاز کشاورزان استان فارس به کودهای یارانه‌ای است تا روند کاشت و تولید محصولات زراعی بدون مشکل ادامه یابد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۳۰ هزار تن کود شیمیایی اوره بیش از سال گذشته در استان تأمین و توزیع شده است.