طرح تولید قراردادی گوشت مرغ در فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر،محسن محمدی صفری کوچی از اجرای طرح تولید قراردادی گوشت مرغ با هدف حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد ثبات در تأمین نهادههای دامی خبر داد و گفت: در این طرح، مرغداران استان میتوانند با مراجعه به اداره کل پشتیبانی امور دام، نسبت به انعقاد قرارداد و تأمین نهادههای مورد نیاز خود اقدام کنند.
وی افزود: در قالب تولید قراردادی، نهادههای دامی مورد نیاز واحدهای مرغداری بر اساس قرارداد و بهصورت مدتدار در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد و این موضوع موجب افزایش اطمینان و برنامهریزی بهتر در فرآیند تولید میشود.
سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس در پایان بیان کرد: در این طرح محصول تولیدی مرغداران در پایان دوره پرورش با نرخ مشخص و توافقشده خریداری میشود.
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