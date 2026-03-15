۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۴

اصغری: ۲۴۰۰ تن برنج وارداتی در آذربایجان غربی توزیع شد

ارومیه- رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از ورود و توزیع دو هزار و ۴۰۰ تن برنج وارداتی در استان طی یک هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اصغری در گفتگو عصر یکشنبه در بازدید از سردخانه ذخیره سازی میوه و بازار کالاهای اساسی در ارومیه با اشاره به تشدید نظارت و بازرسی ها بر بازار به صورت مستمر و روزانه در استان، اظهار کرد: با همکاری بازرسان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و صمت، بازرسی مستمر از بازار در راستای کنترل و تعادل قیمت و روند توزیع کالاهای اساسی انجام می شود.

اصغری اظهار کرد: وضعیت کالاهای اساسی در استان بسیار مطلوب است و هیچ گونه نگرانی در خصوص تامین کالاهای اساسی در استان وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: واردات کالاهای اساسی نیز از طریق گمرکات و مرزها در جریان است و همچنین ما در بیشتر محصولات استراتژیک نیز تولید کننده هستیم .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین گفت: عرضه میوه ایام پایانی سال و نوروز۱۴۰۵، از ۲۳ اسفند ماه توسط مباشرین استانی تعاون‌روستایی آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

اصغری ادامه داد: این میوه ها شامل ۱۵۰ تن سیب زرد و قرمز با کیفیت خوب و تولید استان و همچنین ۲۷۵ تن پرتقال تامسون شمال است که با قیمت مصوب کمیته راهبری استانی در سردخانه ها ذخیره سازی شده است.

