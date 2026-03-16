به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، با انتشار پیامی به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس بدون اشاره به تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، اظهار داشت که در گفت‌وگو با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران خواستار توقف فوری حملات ایران به کشورهای منطقه شده است!

این درحالیست که ایران هرگونه حمله به کشورهای منطقه را رد و تاکید کرده این حملات علیه پایگاه‌ها و منافع آمریکاست نه کشورهای همسایه.

ماکرون همچنین مدعی شد، فرانسه در چارچوبی «کاملا دفاعی» و برای حفاظت از منافع خود، شرکای منطقه‌ای و آزادی ناوبری اقدام می‌کند.

او هشدار داد تشدید تنش‌های مهارنشده می‌تواند منطقه را به سوی هرج‌ومرجی با پیامدهای سنگین سوق دهد.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین ادعا کرد تنها یک چارچوب سیاسی و امنیتی جدید می‌تواند صلح پایدار را تضمین کند.