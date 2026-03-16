  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۵:۳۰

اعلام مواضع ماکرون بعد از گفت‌وگو با پزشکیان

مواضع رئیس جمهور فرانسه پس از گفت‌وگوی تلفنی با مسعود پزشکیان، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، با انتشار پیامی به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس بدون اشاره به تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، اظهار داشت که در گفت‌وگو با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران خواستار توقف فوری حملات ایران به کشورهای منطقه شده است!

این درحالیست که ایران هرگونه حمله به کشورهای منطقه را رد و تاکید کرده این حملات علیه پایگاه‌ها و منافع آمریکاست نه کشورهای همسایه.

ماکرون همچنین مدعی شد، فرانسه در چارچوبی «کاملا دفاعی» و برای حفاظت از منافع خود، شرکای منطقه‌ای و آزادی ناوبری اقدام می‌کند.

او هشدار داد تشدید تنش‌های مهارنشده می‌تواند منطقه را به سوی هرج‌ومرجی با پیامدهای سنگین سوق دهد.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین ادعا کرد تنها یک چارچوب سیاسی و امنیتی جدید می‌تواند صلح پایدار را تضمین کند.

کد خبر 6775862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • خ IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      14 13
      پاسخ
      تا حالا در جنگ پیروز شده ایم
    • رضا IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      11 7
      پاسخ
      وقتی داره تهدید نظامی میکنه طرف مقابل گفتگو باهاش چه معنایی داره
    • IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      9 10
      پاسخ
      فرانسه باید از شورای امنیت اخراج شود وایران عضو جدید ان است.
      • مسیح IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
        6 6
        موافقم فرانسه خیلی موذیانه برعلیه ایران اقدام میکنه
    • امین IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      8 5
      پاسخ
      فرانسه اگر جگر داره ناوهاشو نزدیک خلیج فارس بیاره!
    • IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      6 5
      پاسخ
      امانوئل مکرون جوجه دلقک بی اختیار جهود -صهیونیستی تبار منافق پیشه و ایران ستیز جایگاهی نه داخل فرانسه و خارج ندارد!!
    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      1 4
      پاسخ
      چون سربازای فرانسوی تو پایگاه‌های آمریکایی حضور دارن.
    • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      4 4
      پاسخ
      این نحوه موضعگیری دغلکارانه کردن روش همیشگی سیاستمداران زالوی غربی است.
    • مجید IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      3 3
      پاسخ
      چه لزومی داره در این موقعیت جنگی ، رئیس جمهور ما با یکی از دشمنانی گفت و گو کنه که به همراه انگلیس و آلمان در جناح آمریکا و اسرائیل هستند و همیشه علیه ما توطئه چینی می کنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها