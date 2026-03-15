۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

دست رد ساعر بر سینه ماکرون

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرانسه مبنی بر آمادگی بیروت و تل آویو برای مذاکرات مستقیم، این موضوع را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به برگزاری نشست مستقیم این رژیم با بیروت، گفت: کابینه اسرائیل قصد ندارد در روزهای آینده مذاکرات مستقیمی با لبنان داشته باشد.

این اظهارات درحالی مطرح شد که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی به زبان عبری در شبکه اجتماعی ایکس، مدعی شده بود که تل آویو و بیروت آماده مذاکرات مستقیم هستند.

وی با اشاره به گزارش‌هایی در مورد اینکه اسرائیل به آمریکا گفته موشک‌های رهگیرش در حال کاهش است، مدعی شد که این‌طور نیست.

نشریه صهیونیستی «هاآرتص» روز گذشته (شنبه) گزارش داد که انتظار می‌رود اسرائیل و لبنان در روزهای آینده مذاکرات مستقیمی برگزار کنند.

