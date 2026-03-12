ماکرون:اسرائیل از عملیات زمینی به لبنان خودداری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیسجمهوری فرانسه اعلام کرد که اسرائیل باید از هرگونه حمله زمینی به خاک لبنان خودداری کند.
وی بدون توجه به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و بدون اشاره به تجاوزات مکرر رژیم تل آویو علیه لبنان مدعی شد: حزبالله با کشاندن لبنان به رویارویی با اسرائیل دچار اشتباه بزرگی شده است و باید فوراً حملات خود را متوقف کند.
ماکرون در بخش دیگری از سخنان خود نیز ادعا کرد که ابومحمد جولانی، رئیسجمهور خودخوانده در سوریه از تلاشهای مقامات لبنانی برای بازپسگیری کنترل کامل دولت بر تمامی اراضی این کشور حمایت میکند.
