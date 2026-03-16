کاخ سفید هزینه جنگ علیه ایران را ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مدیر شورای اقتصادی کاخ سفید اعلام کرد: تاکنون ۱۲ میلیارد دلار برای عملیات نظامی در ایران هزینه کرده ایم.

این مقام آمریکایی به جزئیات بیشتر این هزینه هیچ اشاره ای نکرد.

پیش از این، «تام فلچر»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده امداد اضطراری، با هشدار درباره تشدید بحران در منطقه و خارج شدن کنترل از سوی آغازگران این درگیری (آمریکا و رژیم اسرائیل) اعلام کرد: «طبق گزارش ها، روزانه یک میلیارد دلار برای تأمین مالی این جنگ هزینه می شود.»

این مقام ارشد سازمان ملل متحد روز جمعه به وقت محلی در هفتمین روز از تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت: «این مبلغ هنگفت صرف تخریب می‌شود، در حالی که سیاستمداران همچنان به کاهش بودجه‌های کمکی برای نیازمندان می‌بالند.»

معاون دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: ما شاهد اتحاد فزاینده و مرگبار فناوری و کشتار بدون مجازات هستیم. ما شاهد حمله‌ای مداوم علیه سیستم‌ها و قوانینی هستیم که قرار است ما را از بدترین غرایز و از جنگ‌های بی‌ دلیل بازدارند.

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری ادامه داد: اکنون چراغ‌های هشدار زیادی روشن شده است. همان‌طور که دبیرکل گفته است، آنچه نیاز داریم کاهش تنش، توقف فوری خصومت‌ها، گفت‌وگوی واقعی و مذاکرات مطابق منشور سازمان ملل است.