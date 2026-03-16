۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۱۳

کاخ سفید هزینه جنگ علیه ایران را ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد

کاخ سفید هزینه جنگ علیه ایران را ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد

یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که هزینه جنگ علیه ایران تا کنون ۱۲ میلیارد دلار برآورده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مدیر شورای اقتصادی کاخ سفید اعلام کرد: تاکنون ۱۲ میلیارد دلار برای عملیات نظامی در ایران هزینه کرده ایم.

این مقام آمریکایی به جزئیات بیشتر این هزینه هیچ اشاره ای نکرد.

پیش از این، «تام فلچر»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده امداد اضطراری، با هشدار درباره تشدید بحران در منطقه و خارج شدن کنترل از سوی آغازگران این درگیری (آمریکا و رژیم اسرائیل) اعلام کرد: «طبق گزارش ها، روزانه یک میلیارد دلار برای تأمین مالی این جنگ هزینه می شود.»

این مقام ارشد سازمان ملل متحد روز جمعه به وقت محلی در هفتمین روز از تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت: «این مبلغ هنگفت صرف تخریب می‌شود، در حالی که سیاستمداران همچنان به کاهش بودجه‌های کمکی برای نیازمندان می‌بالند.»

معاون دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: ما شاهد اتحاد فزاینده و مرگبار فناوری و کشتار بدون مجازات هستیم. ما شاهد حمله‌ای مداوم علیه سیستم‌ها و قوانینی هستیم که قرار است ما را از بدترین غرایز و از جنگ‌های بی‌ دلیل بازدارند.

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری ادامه داد: اکنون چراغ‌های هشدار زیادی روشن شده است. همان‌طور که دبیرکل گفته است، آنچه نیاز داریم کاهش تنش، توقف فوری خصومت‌ها، گفت‌وگوی واقعی و مذاکرات مطابق منشور سازمان ملل است.

    • IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      خیلی نمی شود به حرف اینها اعتماد کرد هر عددی می دهند دست کم یک صفرها اضافه کنید.
    • احمد IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      هزینه جنگ امریکابیش از ۱۲میلیارددلاراست رقم واقعی جنگ برای آمریکائیان بعدازاتمام جنگ وسرکشی به پایگاههایشان درکشورهای عربی مشخص میشودعلاوه براینها ضربات اقتصادی حاصل ازجنگ وازدست دادن ذخائیرنفتی وکشته هایش رااضافه کنید.قطعا تاکنون بیش از۲۰میلیارددلارهزینه جنگ امریکاشده وترامپ دروغ میگوید

