هاآرتص: نتانیاهو ترامپ را اسیر کرد و به جنگ با ایران کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بحبوحه جنگ با ایران و پیامدهای گسترده آن، نتانئیل شلوموویتس، نویسنده صهیونیست در یک تحلیل سیاسی قابل توجه، مشکلات اساسی را در مورد انزوای فزاینده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش مطرح می‌کند.

شلوموویتس در تحلیلی در روزنامه عبری "هاآرتص" به نقش بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در کشاندن واشنگتن به سمت رویارویی نظامی با ایران اشاره می‌کند. این تحلیل بر اساس داده‌هایی تهیه شده که نشان‌دهنده تغییرات خطرناک در نحوه تصمیم‌گیری در کاخ سفید است.

ترامپ در حباب و از نظر سیاسی و رسانه‌ای منزوی است

این نویسنده صهیونیست تأکید می‌کند که ترامپ، ۱۴ ماه پس از بازگشت به کاخ سفید، در انزوای فزاینده‌ای از واقعیت آمریکا زندگی می‌کند و توسط حلقه‌ای کوچک از وفاداران به خود احاطه شده است که اطلاعات را برای او انتخاب می‌کنند.

او اشاره می‌کند که ترامپ دیگر نیازی به جلب آرای رأی‌دهندگان مستقل ندارد و همین باعث می‌شود نسبت به نظرسنجی‌هایی که مخالفت اکثریت آمریکایی‌ها با جنگ را نشان می‌دهد، بی‌تفاوت باشد.

در ادامه این یادداشت آمده است که ترامپ تنها به پلتفرم "تروث سوشال" متکی است که باعث می‌شود او بیشتر تحت تأثیر نظرات افراط‌گرایان پایگاه جنبش "ماگا" قرار گیرد و نه دیگران. همچنین اظهارات ترامپ در مورد عدم نیاز به قوانین بین‌المللی و تکیه بر "اخلاق و عقل" خود به عنوان تنها تعیین‌کننده قدرت او، نشان‌دهنده تمایل رئیس‌جمهور آمریکا به حکومت فردی نامحدود است.

بر اساس آنچه شلوموویتس از جورج باکر، تحلیلگر آمریکایی نقل کرده است، "ترامپ به مردم ایران اهمیت نمی‌دهد، بلکه تهران را تنها یک دکور برای نمایشی می‌بیند که برای کتاب‌های تاریخ آماده می‌کند."

نتانیاهو، "بازوی پنهان و فرصت از دست رفته"

تحلیل شلوموویتس در ادامه بر مصاحبه جنجالی نتانیاهو با شان هانیتی، در "فاکس نیوز" تمرکز دارد که نقطه عطفی در درک آمریکا از پرونده ایران بوده است.

این مصاحبه شامل اعتراف ضمنی به تحرریک ترامپ بود؛ جایی که نتانیاهو به تلاش خود دردهه‌های طولانی برای متقاعد کردن رؤسای جمهور آمریکا به آغاز جنگ علیه ایران افتخار و ثابت کرد او کسی است که از انزوای ترامپ سوءاستفاده کرد.

نویسنده این یادداشت همچنین به اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، استناد کرد که گفته بود، نتانیاهو همین تاکتیک را با دولت‌های اوباما و بایدن دنبال کرده و با تهدید به حمله یک‌جانبه، واشنگتن را به دنبال خود کشانده است.

این تحلیلگر صهیونیست همچنین به کتاب "The Divider" (۲۰۲۲) استناد می‌کند که نشان می‌دهد چگونه نتانیاهو در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ (دسامبر ۲۰۲۰) تلاش کرد تا او را برای حمله به ایران تحت فشار قرار دهد، قبل از اینکه مارک میلی، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا، با یک هشدار صریح او را از این کار منصرف کند.

واکنش‌های داخلی آمریکا

این تحلیل شکاف‌هایی را در جبهه داخلی آمریکا نشان می‌دهد، زیرا جو روگان، بزرگترین تأثیرگذار رسانه‌ای در آمریکا، ناامیدی حامیان ترامپ را ابراز کرد و گفت: "ترامپ با وعده 'دیگر جنگی نیست' نامزد شد، و اکنون ما در جنگی بدون هدف مشخص هستیم."

همچنین، روزنامه‌نگاران جنبش افراطی "ماگا" شروع به توصیف جنگ به عنوان "فاجعه استراتژیک" کردند و دولت را به از دست دادن حاکمیت آمریکا به نفع دستور کار اسرائیل متهم کردند.

در حالی که جمهوری‌خواهان افراطی همچنان تلاش دارند به ترامپ و مواضع او وفادار بمانند، نمایندگان مستقل‌ و دموکرات‌ها مخالفت گسترده‌ای را با این جنگ نشان می‌دهند که ترامپ را در موقعیت شکننده‌ای می‌گذارد.

پرسش‌های سرنوشت‌ساز برای منطقه

شلوموویتس نتیجه می‌گیرد که جنگ علیه ایران نتیجه یک استراتژی آمریکایی دقیق نیست، بلکه حاصل انزوای یک رئیس‌جمهور آمریکا و اعتقادات شخصی، و سوءاستفاده یک متحد اسرائیلی است که نقاط ضعف کاخ سفید را درک می‌کند.

این تحلیل همچنین بر وجود نشانه‌های مهمی در مورد شکنندگی تصمیم‌گیری آمریکا و امکان استفاده متحدان منطقه‌ای از نقاط ضعف واشنگتن تأکید می‌کند.