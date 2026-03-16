مسدود شدن گردنه رخ تا اطلاع ثانوی؛ مسیرهای جایگزین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سعید خدابخشی گفت: گردنه رخ در محور شهرکرد-زرین شهر و بالعکس، شامل تونل‌های رخ، از تاریخ ۲۵ اسفندماه تا اطلاع ثانوی مسدود است. این انسداد به دلیل شرایط پیش آمده و به منظور پیشگیری از بروز خطرات احتمالی برای مسافرین صورت گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری، افزود: با توجه به شرایط و به منظور حفظ ایمنی شهروندان و مسافرین، تصمیم به انسداد تونل‌های رفت و برگشت گردنه رخ گرفته شد. ما از همه کاربران جاده‌ای درخواست داریم تا اطلاع ثانوی از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

وی بیان کرد: مسیرهای جایگزین اعلام شده شامل محور تونل فجر، محور سامان و محور سفید دشت است. رانندگان گرامی می‌توانند با استفاده از این محورها، مسیر خود را ادامه دهند. اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از همکاری و درک مسافرین و رانندگان عزیز در این خصوص سپاسگزاری می‌کند.