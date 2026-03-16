راهنمای حیاتی نجات؛ چگونه در شرایط بحرانی حمله آسم را مهار کنیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که دسترسی به دارو و اسپریهای تنفسی محدود است، استفاده از تکنیکهای فیزیکی و کنترل محیطی میتواند جان بیماران مبتلا به آسم و تنگینفس را نجات دهد.
در این اطلاعیه آموزشی، مهمترین اقدامات امدادی به شرح زیر اعلام شده است:
شناسایی نشانههای هشدار (وضعیت قرمز)
در صورت مشاهده سختی شدید در صحبت کردن، استفاده غیرارادی از عضلات گردن و شکم برای نفس کشیدن، و یا کبودی لبها و ناخنها، فرد در وضعیت بحرانی قرار دارد و باید اقدامات زیر فوراً انجام شود.
برای افزایش فضای دیافراگم و تسهیل تنفس؛ روی یک صندلی بنشینید، کمی به سمت جلو خم شوید و آرنجهای خود را روی زانوها بگذارید تا قفسه سینه آزاد شود.
تکنیک باز نگهداشتن مجاری هوایی
از روش «دم از بینی و بازدم فوتمانند» استفاده کنید؛ به این صورت که دم را از بینی بگیرید و بازدم را بسیار آرام از بین لبهای جمعشده (مشابه حالت فوت کردن به شمع) خارج کنید.
کنترل محیطی و عوامل محرک
پرهیز مطلق از دود، آتش، گردوغبار و بوی تند شویندهها و استفاده از پارچه نخی مرطوب جلوی دهان و بینی در صورت وجود غبار در هوا را بگیرید.
استفاده از کافئین به عنوان داروی کمکی
مصرف چای یا قهوه غلیظ و گرم به دلیل داشتن «تئوفیلین» میتواند به شل شدن عضلات راه هوایی کمک کند. (نکته: در صورت ایجاد تپش قلب شدید، مصرف را قطع کنید.)
