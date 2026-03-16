منصوری: ۵۳۸۰ مورد بازرسی از بازار استان زنجان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین منصوری گفت: در ایام پایانی سال تیم‌های بازرسی در قالب گشت‌های اختصاصی و مشترک با همکاری دستگاه‌های مختلف در سطح استان فعال هستند.

وی با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار در سطح استان، افزود: روزانه تیم‌های بازرسی در سطح استان فعال هستند و عملیات رصد و کنترل بازار را در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام می‌دهند.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: این گشت‌ها با حضور بازرسین صمت، تعزیرات، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد.

منصوری با بیان اینکه از زمان آغاز طرح تشدید و ایام جنگ تحمیلی تاکنون، بیش از پنج هزار و ۳۸۰ مورد بازرسی در استان انجام شده است، افزود: این بازرسی‌ها منجر به تشکیل بیش از ۹۷۰ پرونده تعزیراتی در حوزه تخلفات صنفی شده است.