به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: در حال حاضر (25 اسفندماه) جاده چالوس در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های میانک، ولی‌آباد و پل زنگوله با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: همزمان در محور هراز، ترافیک نیمه‌سنگین صبحگاهی در مسیر شمال به جنوب محدوده چلاو و در مسیر جنوب به شمال محدوده آب‌اسک گزارش شده است. همچنین در محور قزوین-کرج-تهران، ترافیک نیمه‌سنگین به سمت تهران در محدوده امام‌زاده طاهر و تا پل کلاک وجود دارد.

به گفته سرهنگ محبی، همزمان با افزایش حجم بازگشت مسافران از استان‌های شمالی، تردد خودروها در این محورهای مواصلاتی رو به افزایش است و رانندگان محترم باید با احتیاط و رعایت سرعت مطمئنه در این مسیرها تردد کنند.

وی همچنین از بارش پراکنده باران در محورهای شمالی و مه‌گرفتگی در استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی خبر داد و گفت: این شرایط جوی می‌تواند باعث کاهش دید رانندگان شود، بنابراین لازم است رانندگان با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی تردد کنند.

سرهنگ محبی در خصوص وضعیت جوی افزود: بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امروز ۱۹ استان کشور در معرض بارش باران هستند که شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و همدان می‌شود.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها، جوی و ترافیکی اطلاع حاصل کرده و در محورهای بارانی و مه‌آلود با احتیاط و توجه بیشتری رانندگی کنند.