به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت با صدور ابلاغیهای به تمامی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور با اشاره به ابلاغیه قبلی این معاونت در خصوص اعطای فرصت مجدد به دانشجویان تحصیلات تکمیلی علومپزشکی برای دفاع از پایاننامه، اعلام کرد که این نیمسال ارفاقی علاوه بر سنوات آموزشی رایگان ارفاقی کمیسیون موارد خاص دانشگاه و کمیته منطقهای خواهد بود.
بر این اساس دانشجویانی که از سنوات تحصیلات رایگان ارفاقی کمیسیون موارد خاص دانشگاه یا کمیته منطقهای استفاده نکردهاند نیز میتوانند از این نیمسال فرصت اضافه برخوردار شوند.
در ضمن تمامی مقررات آموزشی مرتبط با سنوات ارفاقی، شامل این نیمسال از جمله محاسبه در سنوات تحصیلی و تعهدات آموزش رایگان نیز میشود.
گفتنی است این فرصت چند ماهه در راستای سیاستهای حمایتی وزارت بهداشت در شرایط بحرانی کنونی به دانشجویان PHD علوم پزشکی کشور اعطا شده است تا آنها بتوانند بدون نگرانی از نداشتن سنوات آموزش رایگان، تا خرداد ماه سال آینده از پایاننامه دکترا تخصصی خود دفاع کنند.
