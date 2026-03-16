به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «ابراهیم» به نویسندگی اصغر گروسی و کارگردانی داود رمضانزاده، کاری از بچههای مسجد محله خلفی میناب است که با محوریت اغتشاشات تروریستی آمریکایی_صهیونیستی ۱۸ و ۱۹ دی که منجر به هتک حرمت قرآن کریم و مساجد شد، تولید شده است.
این اثر با حضور پنج نفر از هنرمندان کانون فرهنگی هنری سجادیه از دو شب گذشته در مساجد محوری و میدان اصلی شهر میناب اجرا میشود.
مدیر کانون فرهنگی هنری سجادیه محله خلفی میناب با اشاره به استقبال گسترده مردم از این نمایش، گفت: اجرای آن تا پایان هفته در نقاط مختلف شهر ادامه خواهد داشت.
در کنار این اثر، مونوگ نمایشی دیگری با عنوان «شهدای شجره طیبه» نیز از دیگر تولیدات داود رمضانزاده است که با روایتی تأثیرگذار به بازخوانی یکی از حوادث تلخ در شهر میناب میپردازد.
این اثر نمایشی، اتفاقات دبستان شجره طیبه میناب را از منظر فردی روایت میکند که در صحنه حضور داشته و از نزدیک شاهد این ماجرای دلخراش و جانسوز بوده است.
در این مونولوگ، داود رمضانزاده خود نقش راوی را ایفا کرده و با روایت نمایشی، آن حادثه را برای مخاطبان بازگو میکند.
قرار است این مونولوگ امشب در گلزار شهدای دانشآموز دبستان شجره طیبه میناب برای عموم مردم اجرا شود.
داود رمضانزاده، عضو کانون فرهنگی هنری سجادیه محله خلفی میناب پیش از این نیز در عرصه هنرهای نمایشی موفقیتهای قابل توجهی کسب کرده است.
وی در چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر موفق شد در بخش تئاتر خیابانی «ایران من» رتبه نخست کارگردانی را برای نمایش «مدرسه ما» از آن خود کند؛ افتخاری که نشاندهنده ظرفیت و توانمندی هنرمندان جوان این منطقه در عرصه تئاتر کشور است.
