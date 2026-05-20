به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محسن ابراهیمی در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان میناب با بیان اینکه هرچه برای قرآن و فعالیت‌های قرآنی وقت بگذاریم، باز هم کم است، اظهار داشت: خدمت در مسیر قرآن در حقیقت خدمت به بشریت است و باید از ظرفیت حضور قاریان و حافظان برجسته بین‌المللی برای شکل‌گیری یک حرکت ماندگار و زیربنایی در این منطقه بهره گرفت.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای میزبانی از کاروان قاریان و حافظان ممتاز در میناب، تصریح کرد: نباید این حضور ارزشمند تنها به برگزاری محافل تلاوت محدود شود، بلکه باید زمینه‌سازی لازم برای تربیت نسل جدید فعالان قرآنی و کادرسازی فرهنگی صورت پذیرد.

وی در ادامه ایجاد مرکز جامع قرآنی «شهدای شجره طیبه» را یکی از مطالبات جدی و برحق مردم شهرستان دانست و تأکید کرد: با توجه به توانمندی تخصصی اعضای این کاروان و ظرفیت‌های موجود، راه‌اندازی این مرکز و یک کتابخانه تخصصی قرآن در میناب کاملاً امکان‌پذیر است و می‌تواند تحولی بزرگ در غنای فرهنگی منطقه ایجاد کند.

امام جمعه میناب با تبیین شرایط ویژه و استراتژیک این شهرستان به مجاهدت بیش از دو هزار رزمنده در منطقه برای مقابله با دشمن اشاره کرد و افزود: این حجم از ایثارگری و موقعیت حساس منطقه، ایجاب می‌کند که حمایت‌های جدی و همه‌جانبه‌ای در سطوح ملی برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی این خطه صورت گیرد.

آیت‌الله ابراهیمی همچنین از راه‌اندازی قرارگاه شهدای شجره طیبه در میناب خبر داد و خاطرنشان کرد: چارچوب این قرارگاه با هدف پیگیری تخصصی امور مربوط به شهدای دانش‌آموز تدوین شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت و هماهنگی این مجموعه به‌ صورت کامل و بومی در میناب انجام می‌شود، یادآور شد:اگرچه این قرارگاه از ظرفیت‌ها و برنامه‌های ملی بهره‌مند خواهد شد، اما محور اصلی آن بر پایه مشارکت‌های مردمی استوار است و در این راستا تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی موظف هستند در کنار نیروهای مردمی برای پیشبرد اهداف معنوی و پاسداشت مقام شهدا همکاری لازم را به عمل آورند.